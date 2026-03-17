Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове предусматривает ежедневные изменения температуры, облачности и осадков, так что рассказываем об этом больше.

Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове отображает общие тенденции, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

18 марта в городе будет преимущественно пасмурно. Днем прогнозируется мелкий дождь, который к вечеру прекратится. Температура воздуха днем ​​будет около +5°, ночью снизится до +1° или +2°.

19 марта сохранится облачность, без осадков. Дневная температура составит примерно +7°, в ночные часы ожидается около +2°.

20 марта также пройдет под болезненным небом. Днем воздух прогреется до +8°, ​​ночью температура составит около +3°. Значительные осадки не прогнозируют.

21 марта в городе сохранится сплошная облачность. Дневная температура поднимется до +11°, ночная будет оставаться на уровне +3°.

22 марта атмосфера будет пасмурной, но без осадков. Днем прогнозируется около +10°, в ночное время около +3°. Вечером возможны краткие прояснения.

23 марта станет ясным днем. Облачность будет практически не наблюдаться. Температура воздуха днем ​​будет примерно +11°, ночью около +2°.

24 марта в городе днем ​​появятся облака, которые к вечеру могут рассеяться. Дневная температура будет достигать +12°, ночная будет около +3°.

25 марта с утра до вечера снова ожидается облачная атмосфера. Температура воздуха днем ​​поднимется до +15°, ночью будет около +7°. Без осадков.

26 и 27 марта в городе будет преобладать облачность. Дневная температура будет держаться на уровне примерно +15°, ночная будет около +7°.

Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове, демонстрирующий преимущественно сухие условия с постепенным повышением температуры.

