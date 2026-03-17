Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове отображает общие тенденции, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды с 18 по 27 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.
18 марта в городе будет преимущественно пасмурно. Днем прогнозируется мелкий дождь, который к вечеру прекратится. Температура воздуха днем будет около +5°, ночью снизится до +1° или +2°.
19 марта сохранится облачность, без осадков. Дневная температура составит примерно +7°, в ночные часы ожидается около +2°.
20 марта также пройдет под болезненным небом. Днем воздух прогреется до +8°, ночью температура составит около +3°. Значительные осадки не прогнозируют.
21 марта в городе сохранится сплошная облачность. Дневная температура поднимется до +11°, ночная будет оставаться на уровне +3°.
22 марта атмосфера будет пасмурной, но без осадков. Днем прогнозируется около +10°, в ночное время около +3°. Вечером возможны краткие прояснения.
23 марта станет ясным днем. Облачность будет практически не наблюдаться. Температура воздуха днем будет примерно +11°, ночью около +2°.
24 марта в городе днем появятся облака, которые к вечеру могут рассеяться. Дневная температура будет достигать +12°, ночная будет около +3°.
25 марта с утра до вечера снова ожидается облачная атмосфера. Температура воздуха днем поднимется до +15°, ночью будет около +7°. Без осадков.
26 и 27 марта в городе будет преобладать облачность. Дневная температура будет держаться на уровне примерно +15°, ночная будет около +7°.
Последние новости Украины:
