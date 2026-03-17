Субсидии в Полтавской области остаются важной государственной поддержкой для пенсионеров, так что рассказываем об этом больше.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области можно оформить с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или подать документы лично, сообщает Politeka.

О том, как получить субсидию для пенсионеров в Полтавской области, расскажи в ПФУ.

Онлайн-подача предусматривает регистрацию или авторизацию в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua посредством электронной подписи или BankID.

После входа в систему необходимо выбрать услугу "Заявление на субсидию" в меню Услуги. Перед оформлением заявления важно проверить личные данные в пользовательском профиле и обновить их при необходимости.

Далее следует указать адрес, по которому планируется получение субсидии для пенсионеров в Полтавской области, и определить, нужна ли помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В электронной форме следует выбрать конкретные услуги по перечню, заполнить все необходимые поля, указать IBAN счет для начисления средств и добавить информацию обо всех зарегистрированных в доме лицах и родственниках.

Для внутренне перемещенных лиц или арендодателей необходимо указывать только фактически проживающих в жилье. После проверки данных заявление подписывают электронной подписью и посылают на рассмотрение.

Документы также можно подать в автономном режиме. Начиная с 1 декабря граждане могут обращаться лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или прислать документы по почте в адрес соответствующего органа.

Отдельно в Пенсионном фонде отмечают, что для выплат на твердое или жидкое печное топливо учитываются доходы членов домохозяйства за предыдущий календарный год.

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.