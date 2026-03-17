Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области продолжают предоставлять в нескольких социальных учреждениях и гуманитарных пунктах, сообщает Politeka.

В регионе работают различные центры поддержки, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

Часть таких заведений принимает переселенцев даже на ночлег, если они находятся в поисках постоянного жилья.

Одно из таких заведений – это областной социальный центр матери и ребенка. Здесь принимают внутренне перемещенные лица, в том числе семьи с детьми, которые могут остаться на несколько дней.

Люди могут приготовить еду, воспользоваться горячим душем и отдохнуть в комфортных условиях. В центре также предоставляют детское питание, средства гигиены для детей и постельное белье.

Бесплатные продукты питания для ВПЛ и песнионеров поступают от благотворителей в Кировоградской области.

В то же время, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в Центральноукраинском государственном доме художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Заведение работает не только как гуманитарный пункт, но и как место поддержки для разных категорий людей. Здесь оказывают гуманитарную помощь, проводят консультации психолога, а также можно воспользоваться подвальным хранилищем во время воздушной тревоги.

Отдельно работает гуманитарный штаб, где внутренне перемещенные лица могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и взять с собой еду.

Такая поддержка часто становится реальным подспорьем для временно оказавшихся людей без стабильного дохода или жилья. Пункт помощи размещен в школе УВК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21.

Источник

Последние новости Украины:

