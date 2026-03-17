Советуем проверить опубликованные графики отключения света в Полтавской области на 18 марта, чтобы быть готовыми к возможным перебоям с электричеством.

В Полтавской области 18 марта в некоторых населенных пунктах составлены графики отключения света, связанные с проведением плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваобленерго».

Отмечается, что энергетики обнародовали обновленные графики отключения света в Полтавской области на 18 марта. Временные перерывы в электроснабжении необходимы для выполнения технического обслуживания и поддержания стабильной работы энергосистемы.

С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей исчезнет свет в ряде населенных пунктов:

с. Маркивка улица:

Тараса Шевченко - №2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

с. Свичкареве улицы:

Миколы Гоголя — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодижна — №1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемогы — №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35

Садова — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкильна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а

Шосейна — №1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрия Кондратюка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, электричество пропадет в следующих населенных пунктах:

с. Зачепыливка улицы:

Веселкова — №1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13

Заричанська — №1

Ивана Котляревського — №1, 2, 6, 8, 18

Мыру — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Молодижна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26

Ричкова — №1, 3

пров. Ричковый — №3, 4, 6, 7, 9, 13

Сонячна — №1, 3, 7, 9, 11, 13

с. Лелюхивка улицы:

Братив Зубашычив — №28, 32

Заводська — №1, 2

Степова — №1

с. Малый Кобелячок улицы:

Гордия Скубия — №2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40

Квітнева — №6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81

пров. Набережный — №5, 8А, 9, 10, 11, 12

Незалежности — №5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44

Садова — №1, 1а, 2, 5, 6

Шевченка — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35.

