В Полтавской области 18 марта в некоторых населенных пунктах составлены графики отключения света, связанные с проведением плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.
О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваобленерго».
Отмечается, что энергетики обнародовали обновленные графики отключения света в Полтавской области на 18 марта. Временные перерывы в электроснабжении необходимы для выполнения технического обслуживания и поддержания стабильной работы энергосистемы.
С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей исчезнет свет в ряде населенных пунктов:
с. Маркивка улица:
- Тараса Шевченко - №2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
с. Свичкареве улицы:
- Миколы Гоголя — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
- Молодижна — №1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
- Новосадова — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
- Перемогы — №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35
- Садова — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
- Тараса Шевченка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Шкильна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а
- Шосейна — №1, 3, 5, 7, 11, 13
- Юрия Кондратюка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.
С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, электричество пропадет в следующих населенных пунктах:
с. Зачепыливка улицы:
- Веселкова — №1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13
- Заричанська — №1
- Ивана Котляревського — №1, 2, 6, 8, 18
- Мыру — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
- Молодижна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26
- Ричкова — №1, 3
- пров. Ричковый — №3, 4, 6, 7, 9, 13
- Сонячна — №1, 3, 7, 9, 11, 13
с. Лелюхивка улицы:
- Братив Зубашычив — №28, 32
- Заводська — №1, 2
- Степова — №1
с. Малый Кобелячок улицы:
- Гордия Скубия — №2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40
- Квітнева — №6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81
- пров. Набережный — №5, 8А, 9, 10, 11, 12
- Незалежности — №5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44
- Садова — №1, 1а, 2, 5, 6
- Шевченка — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35.
