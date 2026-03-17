Во Львове объявили о новом графике движения транспорта, которое вступает в силу 16 марта и предусматривает возобновление регулярного курсирования маршруток на улицу Пулюя, передает Politeka.

Об этом сообщает Львовский городской совет. Маршрут №33 соединяет отдаленный район с центральной частью города, обеспечивая жителям стабильное сообщение.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило сообщил, что на маршруте будет работать восемь автобусов с регулярным интервалом, что позволит минимизировать ожидания и обеспечить комфортную перевозку в часы пик и в нерабочее время.

В перспективе планируется продолжение маршрута в Центр занятости по ул. Княгини Ольги. Мост на этом участке, по которому проходит трамвай №3, находится в аварийном состоянии уже более восьми лет. Несмотря на это движение транспорта пока не ограничено, а необходимые ремонтные и противоаварийные работы будут выполнены во время реконструкции улицы.

Восстановление маршрута – часть комплексной программы оптимизации перевозок во Львове. По словам Олега Забарыла, новый график движения транспорта во Львове призван уменьшить пробки, повысить эффективность городского общественного транспорта и улучшить доступность отдаленных районов.

Кроме того, городской совет призывает пассажиров пользоваться онлайн-сервисами для планирования поездок, соблюдать правила безопасности на остановках и салонах автобусов и учитывать возможные изменения графика в праздничные дни или во время ремонтных работ.

Городские службы подчеркивают, что подобные изменения являются частью долгосрочного плана по модернизации общественного транспорта. В будущем рассматривается запуск дополнительных маршрутов, соединяющих новые жилые комплексы и промышленные зоны с центром города, что обеспечит равномерное распределение пассажиропотока и комфортные условия для всех жителей Львова.

