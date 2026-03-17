Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Запорожье основан на данных синоптического сервиса sinoptik.ua и охватывает тенденции на ближайшие дни.

18 марта днем ​​ожидается до +10°, ночью температура будет от +3° до +4°. В течение дня небо будет облачным, однако вечером возможны краткие прояснения.

19 марта дневная температура поднимется до +11°, в ночные часы составит около +3°. Атмосфера будет оставаться пасмурной, утром возможно непродолжительное прояснение.

20 марта воздух днем ​​прогреется до +12°, ночью ожидается около +4°. Солнце будет появляться редко из-за облаков. Дождя не прогнозируют.

21 марта дневные показатели будут достигать +10°, ночные оставаться на уровне +6°. С утра до вечера сохранится сплошная облачность.

22 марта в городе днем ​​будет около +14 °, ночью примерно +5 °. Атмосфера на улице останется пасмурной. Без дождя.

23 марта температура днем ​​повысится до +16°, ночью будет около +6°. Солнце будет появляться периодически, однако совершенно ясное небо не прогнозируют.

24 марта днем ​​ожидается +17°, в ночное время около +7°. В течение дня сохранится облачность без существенных прояснений.

25 марта дневная температура будет примерно +17°, ночью около +9°. Весь день в городе будет облачно. Осадков не ожидается.

26 и 27 марта в облцентре днем ​​прогнозируют около +17°, ночью температуру на уровне +8° до +9°. Солнце будет появляться редко из-за облачности, однако существенных осадков не предполагается.

