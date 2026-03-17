Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Запорожье отображает погодные условия на весь указанный период, сообщает Politeka.
Прогноз погоды с 18 по 27 марта в Запорожье, обнародованный на сайте sinoptik.ua, выглажает следующим образом:
18 марта днем ожидается до +10°, ночью температура будет от +3° до +4°. В течение дня небо будет облачным, однако вечером возможны краткие прояснения.
19 марта дневная температура поднимется до +11°, в ночные часы составит около +3°. Атмосфера будет оставаться пасмурной, утром возможно непродолжительное прояснение.
20 марта воздух днем прогреется до +12°, ночью ожидается около +4°. Солнце будет появляться редко из-за облаков. Дождя не прогнозируют.
21 марта дневные показатели будут достигать +10°, ночные оставаться на уровне +6°. С утра до вечера сохранится сплошная облачность.
22 марта в городе днем будет около +14 °, ночью примерно +5 °. Атмосфера на улице останется пасмурной. Без дождя.
23 марта температура днем повысится до +16°, ночью будет около +6°. Солнце будет появляться периодически, однако совершенно ясное небо не прогнозируют.
24 марта днем ожидается +17°, в ночное время около +7°. В течение дня сохранится облачность без существенных прояснений.
25 марта дневная температура будет примерно +17°, ночью около +9°. Весь день в городе будет облачно. Осадков не ожидается.
26 и 27 марта в облцентре днем прогнозируют около +17°, ночью температуру на уровне +8° до +9°. Солнце будет появляться редко из-за облачности, однако существенных осадков не предполагается.
Так что прогноз погоды с 18 по 27 марта в Запорожье поможет местным жителям подготовиться к естественным прихотям.
Последние новости Украины:
