Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области останется для социально незащищенных категорий и официально работающих.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в марте частично меняет условия начисления, сообщает Politeka.

Для некоторых категорий финансирование продолжат без изменений, в то время как другие переселенцы лишатся поддержки после истечения срока.

Стандартная помощь составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Денежные средства выплачивают в течение шести месяцев, после чего начисление автоматически прекращают.

Продолжение поддержки без дополнительных процедур предусмотрено только для наиболее уязвимых групп: пенсионеров с доходом до 9444 гривен, лиц с инвалидностью I–II группы, детей с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольных малышей, сирот и детей без родительской опеки, а также приемных семей и родителей-воспитателей.

Дополнительно 2000 гривен могут получить переселенцы, которые официально трудоустроены или зарегистрированы как ФЛП и осуществляют трудовую или предпринимательскую деятельность не менее шести месяцев непрерывно.

Заявлений для продления поступлений подавать не нужно. Пенсионный фонд Украины самостоятельно проверяет статус трудоустройства и регистрации предпринимательства и принимает решение о начислении средств.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области останется для социально незащищенных категорий и официально работающих, а другие получатели по истечении установленного срока финансирования потеряют. Специалисты советуют проверять свой статус заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Переселенцам советуют регулярно следить за официальными сообщениями и обращаться за консультацией в местные органы соцзащиты, чтобы не пропустить важные изменения выплат.

Источник: Напенсії.

