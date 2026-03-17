Жителям области рекомендуют проверить перечень населенных пунктов и адресов, где будут действовать графики отключения света в Кировоградской области на 18 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям области советуют предварительно проверить список населенных пунктов и адресов, где будут действовать графики отключения света в Кировоградской области на 18 марта.

В частности, с 09:00 до 15:00 отключения электроэнергии запланированы в селе Ясынуватка. В то же время ограничения коснутся только отдельных улиц:

Садова — №1, 4А, 4б, 5-6, 8-10, 13

Степова — №5-6

пров. Степовый — №2

Центральна — №1-8, 11, 13-17

Кроме того, с 09:00 до 17:00 будут временно прекращать подачу электричества в селе Биркы. Без света останутся дома, расположенные по указанным адресам:

Ветеранив — №27-38, 40

Горихова — №8-18

Дачна — №39, 39А, 41, 43-45

Мыру — №1-2, 3А, 3Б, 4-7

Незалежности — №19, 19А, 20-23, 23А, 24-26

Сагайдачного — №1-6, 6А, 7-10, 9А, 10

Шевченка — №57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

Также отключения ожидаются в селе Овсяныкивка - здесь электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 на отдельных улицах:

Поштова — №1, 1а, 4, 16, 20, 22

Набережна - №1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 43

Кроме этого, с 09.00 до 17.00 перебои со светом прогнозируются в селе Аврамивка. В настоящее время электроэнергию будут временно выключать в домах, находящихся на указанных улицах:

Перемогы — №1, 3, 6, 9-12, 14, 16-20, 24, 29, 33-34, 41, 44-45, 48, 59, 65

Козацька — №20.

