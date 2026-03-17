Подорожание проезда во Львовской области уже ощутили жители региона, особенно те, кто регулярно пользуется пригородными и междугородними маршрутами.

Подорожание проезда во Львовской области произошло из-за стремительного повышения цен на топливо и роста других составляющих тарифа, сообщает Politeka.

По словам председателя правления Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов" Ивана Велийко, корректировка тарифов уже начала действовать на большинстве пригородных и междугородных маршрутов.

В среднем проезд во Львовской области подорожал на 10-15%, а минимальная стоимость билетов по отдельным направлениям выросла с 30 до 35 гривен.

Также изменилась цена за километр – она увеличилась с 2,3 до 2,7 гривен. Это означает, что пассажиры, преодолевающие большие расстояния, ощутят подорожание проезда во Львовской области значительно сильнее.

По мнению Ивана Велийко, повышение стоимости билетов объясняется не только ростом цен на топливо. Повлияли также другие факторы: выросла цена страховки для перевозчиков, электроэнергия для предприятий и газ.

Все составляющие тарифа, формирующие стоимость перевозки, стали более дорогими. Последний раз тарифы на пригородные и междугородные маршруты менялись год назад, и с тех пор экономические условия значительно изменились.

Эти факторы сделали повышение цен неизбежным, ведь перевозчики вынуждены учитывать реальные затраты на обслуживание транспорта.

Иван Велийко отметил, что разница между тогдашней и сегодняшней оптовой ценой на дизельное топливо впечатляет. Меньше недели назад средняя оптовая цена на дизель была в пределах 51-53 гривен за литр, в то время как вчера она уже достигла 64-66 гривен за литр.

Он добавил, что если ценник на топливо и дальше будет расти, тогда придется снова корректировать стоимость билетов.

Источник

Последние новости Украины:

