Доплаты для пенсионеров в Киевской области помогают частично возмещать расходы на повседневные нужды.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали поступать гражданам в возрасте от 80 лет, нуждающимся в постоянном уходе и дополнительной социальной защите, сообщает Politeka.

Размер прибавки вырос до 1038 гривен. Повышение связано с новым прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2595 гривен. По сравнению с предыдущим периодом сумма увеличилась более чем на 90 гривен.

Право на получение средств имеют люди, у которых нет трудоспособных родственников, они не участвуют в других социальных программах и не имеют установленной инвалидности.

Для оформления выплат необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию. После обследования заявитель получает заключение и подает документы в Пенсионный фонд. Среди обязательных документов – паспорт, идентификационный код, медицинское подтверждение потребности в уходе и справки об отсутствии других начислений.

Специалисты отмечают, что доплаты для пенсионеров в Киевской области помогают частично возмещать расходы на повседневные нужды и повышают уровень социальной защиты.

В ведомстве советуют уточнять график работы комиссий и подавать документы без задержек во избежание препятствий с выплатами. Также следует следить за изменениями законодательства, поскольку условия получения пособия могут корректироваться в зависимости от экономической ситуации.

Своевременное оформление позволяет избежать очередей и гарантирует стабильное поступление финансовой поддержки для нуждающихся.

Подробная информация и контакты для подачи документов доступны на сайте Пенсионного фонда и в территориальных отделениях Киевской области.

Источник: НовиниЛайв

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