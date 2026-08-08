Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна в разных видах безвозмездной поддержки, сообщает Politeka.net.
Инициатива Emergency Appeal 2026-2027 реализуется в Николаевской, Херсонской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Ее внедряют местные организации сети Каритаса: Каритас Стрый, Каритас Дрогобыч, Каритас Тернополь, Каритас Коломыя, Caritas Херсон, Caritas Берислав и Caritas Николаев.
Гуманитарная помощь в Николаевской области предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, среди которых:
- одинокие матери, родители и опекуны детей младше 18 лет;
- беременные женщины и матери с детьми младше трех лет;
- люди с серьезными или хроническими заболеваниями;
лица с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- многодетные семьи;
- семьи и отдельные лица без стабильного дохода;
- люди, пострадавшие от насилия;
- граждане, потерявшие жилье из-за боевых действий;
- беспризорные;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- семьи пропавших без вести;
- люди, нуждающиеся в социальных услугах, но не имеющие возможности их получить.
Отдельно определены целевые группы проекта. К ним относятся:
- внутренне перемещенные лица;
- эвакуированные граждане и репатрианты;
- жители общин, пострадавших в результате войны;
- люди, подвергшиеся последствиям российских обстрелов.
Какую помощь можно получить
Проект Emergency Appeal подразумевает комплексный подход к поддержке населения. Он охватывает:
- многоцелевую денежную помощь;
- жилищную поддержку и управление местами временного проживания;
- программы восстановления средств к существованию;
- гуманитарная защита;
- защита детей;
- обеспечение водой, санитарией и средствами гигиены;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;
- мероприятия по социальной сплоченности общин.
По словам проектной менеджерки Emergency Appeal Оксаны Чернявской, современная гуманитарная помощь направлена не только на преодоление последствий кризиса, но и на то, чтобы помочь людям восстановить самостоятельность, почувствовать защищенность и уверенность в будущем.
В Николаевской области также будут функционировать просторы, дружественные с ребенком. Там будут предоставлять:
- психосоциальную поддержку детям;
- обучение по минной безопасности;
- меры по защите прав детей.
Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Херсонская области
В этих областях реализуют программы гуманитарной защиты, включающие:
- сопровождение кейс-менеджеров;
- денежное пособие для уменьшения рисков;
- юридические консультации;
- индивидуальную психологическую поддержку;
- групповые психосоциальные занятия
При возникновении критических гуманитарных потребностей механизмы быстрого реагирования могут быть оперативно развернуты в любом регионе страны.
Источник: Каритас Украина.
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