Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в разных видах поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна в разных видах безвозмездной поддержки, сообщает Politeka.net.

Инициатива Emergency Appeal 2026-2027 реализуется в Николаевской, Херсонской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Ее внедряют местные организации сети Каритаса: Каритас Стрый, Каритас Дрогобыч, Каритас Тернополь, Каритас Коломыя, Caritas Херсон, Caritas Берислав и Caritas Николаев.

Гуманитарная помощь в Николаевской области предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, среди которых:

одинокие матери, родители и опекуны детей младше 18 лет;

беременные женщины и матери с детьми младше трех лет;

люди с серьезными или хроническими заболеваниями;

лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью; одинокие пенсионеры;

многодетные семьи;

семьи и отдельные лица без стабильного дохода;

люди, пострадавшие от насилия;

граждане, потерявшие жилье из-за боевых действий;

беспризорные;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

семьи пропавших без вести;

люди, нуждающиеся в социальных услугах, но не имеющие возможности их получить.

Отдельно определены целевые группы проекта. К ним относятся:

внутренне перемещенные лица;

эвакуированные граждане и репатрианты;

жители общин, пострадавших в результате войны;

люди, подвергшиеся последствиям российских обстрелов.

Какую помощь можно получить

Проект Emergency Appeal подразумевает комплексный подход к поддержке населения. Он охватывает:

многоцелевую денежную помощь;

жилищную поддержку и управление местами временного проживания;

программы восстановления средств к существованию;

гуманитарная защита;

защита детей;

обеспечение водой, санитарией и средствами гигиены;

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;

мероприятия по социальной сплоченности общин.

По словам проектной менеджерки Emergency Appeal Оксаны Чернявской, современная гуманитарная помощь направлена ​​не только на преодоление последствий кризиса, но и на то, чтобы помочь людям восстановить самостоятельность, почувствовать защищенность и уверенность в будущем.

В Николаевской области также будут функционировать просторы, дружественные с ребенком. Там будут предоставлять:

психосоциальную поддержку детям;

обучение по минной безопасности;

меры по защите прав детей.

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Херсонская области

В этих областях реализуют программы гуманитарной защиты, включающие:

сопровождение кейс-менеджеров;

денежное пособие для уменьшения рисков;

юридические консультации;

индивидуальную психологическую поддержку;

групповые психосоциальные занятия

При возникновении критических гуманитарных потребностей механизмы быстрого реагирования могут быть оперативно развернуты в любом регионе страны.

Источник: Каритас Украина.

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