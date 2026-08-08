Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна в разных видах безвозмездной поддержки, сообщает Politeka.net.

Инициатива Emergency Appeal 2026-2027 реализуется в Николаевской, Херсонской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Ее внедряют местные организации сети Каритаса: Каритас Стрый, Каритас Дрогобыч, Каритас Тернополь, Каритас Коломыя, Caritas Херсон, Caritas Берислав и Caritas Николаев.

Гуманитарная помощь в Николаевской области предназначена для наиболее уязвимых категорий населения, среди которых:

  • одинокие матери, родители и опекуны детей младше 18 лет;
  • беременные женщины и матери с детьми младше трех лет;
  • люди с серьезными или хроническими заболеваниями;
    лица с инвалидностью;
  • одинокие пенсионеры;
  • многодетные семьи;
  • семьи и отдельные лица без стабильного дохода;
  • люди, пострадавшие от насилия;
  • граждане, потерявшие жилье из-за боевых действий;
  • беспризорные;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • семьи пропавших без вести;
  • люди, нуждающиеся в социальных услугах, но не имеющие возможности их получить.

Отдельно определены целевые группы проекта. К ним относятся:

  • внутренне перемещенные лица;
  • эвакуированные граждане и репатрианты;
  • жители общин, пострадавших в результате войны;
  • люди, подвергшиеся последствиям российских обстрелов.

Какую помощь можно получить

Проект Emergency Appeal подразумевает комплексный подход к поддержке населения. Он охватывает:

  • многоцелевую денежную помощь;
  • жилищную поддержку и управление местами временного проживания;
  • программы восстановления средств к существованию;
  • гуманитарная защита;
  • защита детей;
  • обеспечение водой, санитарией и средствами гигиены;
  • оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;
  • мероприятия по социальной сплоченности общин.

субсидия, пенсия, деньги

По словам проектной менеджерки Emergency Appeal Оксаны Чернявской, современная гуманитарная помощь направлена ​​не только на преодоление последствий кризиса, но и на то, чтобы помочь людям восстановить самостоятельность, почувствовать защищенность и уверенность в будущем.

В Николаевской области также будут функционировать просторы, дружественные с ребенком. Там будут предоставлять:

  • психосоциальную поддержку детям;
  • обучение по минной безопасности;
  • меры по защите прав детей.

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Херсонская области

В этих областях реализуют программы гуманитарной защиты, включающие:

  • сопровождение кейс-менеджеров;
  • денежное пособие для уменьшения рисков;
  • юридические консультации;
  • индивидуальную психологическую поддержку;
  • групповые психосоциальные занятия

При возникновении критических гуманитарных потребностей механизмы быстрого реагирования могут быть оперативно развернуты в любом регионе страны.

Источник: Каритас Украина.

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