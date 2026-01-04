Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее благодаря местным предприятиям, открытым к сотрудничеству с опытными работниками.

Работа для пенсионеров в Харькове включает в себя вакансии на различных предприятиях города, сообщает Politeka.

Мы проанализировали варианты работы для пенсионеров в Харькове на сайте work.ua и собрали наиболее привлекательные из них.

К примеру, ТИК «Молочный остров», компания с почти 20-летней историей, ищет технолога жиров, маргаринов и спредов с зарплатой до 60 000 гривен.

Работник будет отвечать за разработку и оптимизацию технологических процессов, контроль качества сырья и готовой продукции, соблюдение технических параметров и ведение документации.

Компания предлагает официальное трудоустройство, возможность развития и поддержки коллег и руководства, а также удобный трансфер. Важно, что работодатель открыт для трудоустройства пожилых людей.

Еще одно предложение для ищущих работу для пенсионеров в Харькове – вакансия грузчика на кондитерской фабрике «ПОЛЮС». Заработок составляет 18500 при графике с понедельника по пятницу.

Работник занимается разгрузкой и погрузкой продукции, комплектацией товара по накладным и контролем сроков годности.

Не менее интересна вакансия слесаря-механосборщика на предприятии Михайлюк М.В., ФЛП. Работник должен производить монтаж и ремонт оборудования для пищевой промышленности, пользоваться чертежами и бережно относиться к инструментам.

Официальное трудоустройство, почасовая оплата с премиями и график с 8:00 до 18:00 делают эту должность достаточно привлекательной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.