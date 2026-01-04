Робота для пенсіонерів у Харкові стає дедалі доступнішою завдяки місцевим підприємствам, які відкриті до співпраці з досвідченими працівниками.

Робота для пенсіонерів у Харкові включає вакансії на різних підприємствах міста, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували варіанти роботи для пенсіонерів у Харкові на сайті work.ua та зібрали найбільш привабливі з них.

Наприклад, ТВК «Молочний острів», компанія з майже 20-річною історією, шукає технолога жирів, маргаринів та спредів із зарплатою до 60 000 гривень.

Працівник відповідатиме за розробку і оптимізацію технологічних процесів, контроль якості сировини та готової продукції, дотримання технічних параметрів і ведення документації.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, можливість розвитку та підтримку колег і керівництва, а також зручний трансфер. Важливо, що роботодавець відкритий до працевлаштування літніх людей.

Ще одна пропозиція для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Харкові – вакансія вантажника на кондитерській фабриці «ПОЛЮС». Заробіток становить 18 500 при графіку з понеділка по п’ятницю.

Працівник займається розвантаженням і навантаженням продукції, комплектацією товару за накладними та контролем термінів придатності.

Не менш цікавою є вакансія слюсаря-механоскладальника на підприємстві Михайлюк М.В., ФЛП. Працівник має виконувати монтаж і ремонт обладнання для харчової промисловості, користуватися кресленнями та дбайливо ставитися до інструментів.

Офіційне працевлаштування, погодинна оплата з преміями та графік з 8:00 до 18:00 роблять посаду доволі привабливою.

