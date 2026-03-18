Во избежание недоразумений переселенцам советуют следить за актуальностью документов и доходов, чтобы денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области поступала без перерывов.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области будет предоставляться в марте для части внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

По данным Национальной социальной сервисной службы новые переселенцы могут получать финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после оформления статуса. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен на взрослого, 3000 гривен на ребенка и 3000 гривен на человека с инвалидностью.

Для получения помощи необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление через мобильное приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда.

Трудоустроенные переселенцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты: 2000 гривен ежемесячно для официально работающих и 3000 гривен для людей с инвалидностью. Это позволяет компенсировать расходы на проживание и ускоряет адаптацию на новом месте.

По окончании базового периода право на финансовую помощь сохраняется по социально уязвимым категориям, среди которых пенсионеры, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями и другие граждане, нуждающиеся в поддержке. Выплаты продолжаются для семей, где средний доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Оформить или восстановить денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно в любом ЦНАП, через приложение «Дія» или непосредственно в отделении Пенсионного фонда. Подробные условия доступны на официальных порталах и сервисах, где регулярно следует проверять актуальные сообщения.

Во избежание недоразумений переселенцам советуют следить за актуальностью документов и доходов, чтобы денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области поступала без перерывов.

