Завершение отопительного сезона в Николаевской области на 2026 год будет внедрено согласно правилам и нормам, определенным на законодательном уровне, пишет Politeka.net.

Порядок завершения отопительного сезона определяется постановлением Кабинета Министров №830.

Согласно этому документу основанием для постепенного отключения централизованного отопления является стабильное повышение среднесуточной температуры воздуха свыше +8 °C в течение трех дней подряд.

При этом учитывается не только дневная температура, но и ночная рассчитывается средний показатель в сутки. Такой подход позволяет избежать преждевременного прекращения теплоснабжения, особенно в периоды, когда возможны ночные заморозки или резкие погодные колебания.

В то же время это правило носит рекомендательный характер. Окончательное решение об отключении тепла принимаются органами местных властей, учитывая реальные погодные условия и ситуацию в конкретном населенном пункте.

Например, если днем ​​температура поднимается до +12 °C, но ночью снижается до нуля или ниже, среднесуточный показатель может оставаться недостаточным для завершения отопительного сезона. В таких случаях подачу тепла продолжают, чтобы обеспечить комфорт в помещениях.

Обычно в Николаевской области отопительный сезон завершается в конце марта или начале апреля. Однако конкретные сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий. В южных регионах тепло выключают раньше из-за более быстрого потепления, тогда как на севере или востоке страны отопление может оставаться еще до середины апреля.

В некоторых городах, в частности, в Николаеве, уже применяют гибкий подход к теплоснабжению: в дневное время подачу теплоносителя уменьшают до минимального уровня или временно приостанавливают, а вечером и ночью, когда температура снижается, ее снова повышают. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы и поддерживать комфортную температуру в домах.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Николаевской области: о чем предупредили жителей.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Николаевской области: как изменились тарифы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области: как получить помощь от ООН.