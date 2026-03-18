В Полтавской области стартовали доплаты для пенсионеров в соответствии с изменениями, внесенными в госбюджет-2026, сообщает Politeka.

Прибавка рассчитана на пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи в повседневной жизни.

Размер ежемесячной выплаты был повышен до 1038 гривен. Год назад она составила 944,4 грн. Повышение стало возможным после роста прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 гривен. Это помогает частично покрыть расходы по медицинскому уходу, лекарствам и базовым потребностям.

Право на прибавку имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе и не имеющие трудоспособных родственников для помощи. Выплата не предоставляется тем, кто уже получает пенсию по инвалидности или другим социальным программам.

Для назначения средств необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию (ЛКК), которая оценивает состояние здоровья и подтверждает потребность в уходе. После получения заключения гражданин представляет пакет документов в Пенсионный фонд.

В него входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение и справка об отсутствии других социальных выплат. После проверки информации фонд назначает ежемесячную сумму в установленном порядке.

Специалисты советуют заранее готовить документы и уточнять график работы комиссии во избежание задержек. Это особенно важно для пожилых людей, которые живут самостоятельно и не могут полагаться на родственников.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Полтавской области способствуют покрытию базовых потребностей, поддержанию уровня жизни и дополнительной социальной стабильности. Своевременное оформление документов обеспечивает регулярные выплаты и позволяет планировать месячный бюджет без непредсказуемых затруднений.

