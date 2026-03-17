Завершение отопительного сезона во Львове на 2026 год еще не началось, однако в городе изменили тепловой режим и начали подкручивать батареи, пишет Politeka.net.

Подробности сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

Во Львове из-за повышения температуры воздуха изменяют режим подачи тепла в жилые дома. В дневные часы отопление будут подавать с пониженными параметрами, а вечером температуру теплоносителя снова будут повышать.

Как объяснили в ЛГКП «Львовтеплоэнерго», о завершении отопительного сезона во Львове речь не идет, однако корректировки связаны с весенним потеплением — днем ​​температура может подниматься примерно до +15 °C. В то же время, жителям напоминают, что они имеют возможность самостоятельно регулировать уровень теплоснабжения в своих домах, выбирая комфортный режим и уменьшая расходы на оплату.

В частности, в предприятии советуют управлять подачей тепла прямо на вводе в дом. Если температура наружного воздуха превышает +6…+8 °C, подачу теплоносителя рекомендуют полностью перекрывать – для этого следует закрыть тепловой счетчик или запорно-регулирующую арматуру на подающем трубопроводе системы отопления. Когда температура снижается ниже этого уровня, подачу тепла необходимо возобновить.

При этом специалисты отмечают: частичное перекрытие арматуры или счетчика недопустимо — система должна работать либо в полностью открытом, либо в полностью закрытом режиме.

Также во «Львовтеплоэнерго» отмечают, что более 96% обслуживаемых предприятием жилых домов уже оснащены общедомовыми счетчиками тепла. Это позволяет жителям эффективно контролировать потребление, поддерживать комфортную температуру и использовать средства.

