Субсидии для пенсионеров в Харьковской области остаются одной из важнейших форм государственной поддержки для украинцев.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно оформить через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или подать документы лично в соответствующие органы, сообщает Politeka.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины объяснили, что подать заявление на назначение жилищной субсидии для песнионеров в Харьковской области или льготы можно дистанционно.

Для начала необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Сделать это можно посредством электронной подписи или через систему BankID.

Далее следует выбрать раздел с услугами и найти вариант подачи заявления на субсидию для пенсионеров в Харьковской области. Далее пользователь должен указать адрес, по которому планирует получать выплату, а также определить, нужна ли помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В заявлении также необходимо выбрать необходимые коммунальные услуги из доступного списка и заполнить информацию по каждой из них. Отдельно следует указать IBAN счета, на который будут поступать средства.

Также в форме указываются данные людей, зарегистрированных в жилье, а также их родственников. Если заявитель является внутренне перемещенным лицом или арендодателем, необходимо указывать только тех людей, которые фактически проживают в квартире.

После заполнения всех полей пользователь проверяет сложившееся заявление, подписывает его электронной подписью и отправляет на рассмотрение. В то же время, документы можно подать и традиционным способом в самом ПФУ.

Отдельно в Пенсионном фонде объяснили часто возникающий у граждан вопрос. Если человек обратился в феврале за оформлением выплат на твердое топливо, при расчете будут учитываться доходы членов домохозяйства за предыдущий календарный год.

Последние новости Украины:

