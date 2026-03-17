Люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени предоставляют несколько благотворительных инициатив и общественных организаций, работающих в городе, сообщает Politeka.

При этом жителей призывают внимательно следить за официальными страницами и каналами этих организаций, поскольку информация о новых этапах выдачи помощи появляется именно там.

Как правило, там публикуют условия участия в программах поддержки, сроки регистрации и перечень необходимых документов для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Одним из источников информации о гуманитарной поддержке является официальный телеграмм-канал "Церковь Спасения Помощь". Там регулярно появляются сообщения о новых регистрации и возможность получить продовольственные наборы.

В сообщениях также публикуют все детали о будущих выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и песнионеров в Полтаве и объясняют порядок участия в программе помощи.

Организация находится по адресу проспект Мира, 24, а все формы регистрации и актуальная информация о помощи размещаются в телеграмм-канале.

В то же время продовольственную поддержку иногда оказывают и в благотворительной организации "Каритас". Недавно там проходила раздача помощи для внутренне перемещенных лиц, прибывших в Полтавскую область после 1 января 2025 года.

Речь идет о выдаче специализированных гигиенических наборов, предназначенных для людей из уязвимых категорий населения.

Однако время от времени благотворители оказывают и поддержку в виде пищи. Детали программ помощи могут изменяться, поэтому следует регулярно проверять новости на официальных страницах.

