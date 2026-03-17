Новый график движения транспорта в Тернопольской области направлен на обеспечение доступности всех пассажиров.

С 16 марта в Тернопольской области вступил в силу новый график движения транспорта, предусматривающий запуск автобусного маршрута №19 "Белая - Заводское", передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет Чорткова.

Линия соединяет село Белая с центральной частью Черткова и завершается в Заводском, обеспечивая удобное сообщение для жителей отдаленных населенных пунктов.

Автобус курсирует через остановку «Центр» на улице Гончара, что позволяет пассажирам быстро добраться до административного центра и социально важных объектов города. На маршруте действует тестовое расписание движения, которое в будущем может быть скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан и реального пассажиропотока.

Городские власти подчеркивают, что для оплаты проезда во всех автобусах КП «Чертков гортранс» предусмотрен исключительно безналичный режим: банковские карты, электронные билеты или льготная «Карточка чортковянина». Это позволяет ускорить посадку, снизить контакты и повысить безопасность во время перевозок.

Восстановление и открытие нового маршрута – часть стратегии оптимизации общественного транспорта в регионе. По словам представителей горсовета, новый график движения транспорта в Тернопольской области направлен на обеспечение доступности всех пассажиров, сокращение времени в пути и повышение комфорта перевозок в ежедневных поездках.

Местные жители могут оставлять предложения и замечания по графику движения через официальные каналы городского совета, что позволит адаптировать расписание под реальные нужды сообщества. Власти также планируют постепенно расширять сеть маршрутов и повышать частоту курсирования в час пик, чтобы обеспечить стабильное и удобное транспортное сообщение для всех районов Чорткова и соседних сел.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.