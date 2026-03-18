Подорожание продуктов в Харькове продолжает фиксироваться в разных категориях товаров, в частности, в бакалеи, соусах и фруктах.

Подорожание продуктов в Харькове подтверждают актуальные показатели из открытых источников, в частности, с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения заметны в сегменте повседневных товаров, регулярно покупаемых потребителями. Подорожание продуктов в Харькове заметно по сравнению с нынешними ценниками с теми, которые были в предыдущем месяце.

В частности, возросла стоимость подсолнечного масла. Рафинированное масло «Щедрый Дар» объемом 850 мл сейчас в среднем стоит 91,50 грн.

В разных торговых сетях ценники колеблются: в одном из супермаркетов ее продают примерно за 92,50 грн, в другом – около 90,49 грн. Для сравнения, в феврале средняя стоимость товара составляла около 85,02 грн.

Аналогичная тенденция наблюдается и в категории соусов. Томатная паста «Чумак» весом 350 грамм сейчас в среднем стоит 93,90 грн. В феврале этот товар можно было приобрести примерно за 87,75 грн.

Ощутимое подорожание продуктов в Харькове заметно и на примере фруктов. В частности, средний ценник винограда в марте достиг 302,65 грн за килограмм.

Стоимость зависит от магазина: цены могут варьироваться от примерно 259 грн до 400 грн за килограмм. В феврале средний показатель составил 272,73 грн.

Эксперты объясняют, что повышение ценников имеет комплексные причины. Среди ключевых факторов – влияние войны, которая приводит к сокращению производства и усложняет логистику.

Кроме того, значительную роль играют энергетические проблемы. Перебои с электроснабжением принуждают производителей употреблять генераторы, что увеличивает себестоимость продукции.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс