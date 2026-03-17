Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной социально незащищенным категориям и трудоустроенным переселенцам.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет поступать без дополнительных заявлений, однако часть переселенцев может потерять поддержку по истечении установленного срока, сообщает Politeka.net.

Базовые выплаты составляют 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью ежемесячно. Назначение действует шесть месяцев, после чего начисление прекращается, если вы не подпадаете под критерии автоматического продления.

Это касается пенсионеров с доходом до 9444 гривен, лиц с инвалидностью I–II группы, детей с ограниченными возможностями до 18 лет, тяжелобольных малышей, сирот, детей без попечения родителей, а также родителей-воспитателей и приемных семей.

Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. В случае превышения этой суммы финансирование может быть приостановлено или отказано в начислении.

Отдельно предусмотрена дополнительная выплата в размере 2000 гривен. Ее получат переселенцы, которые официально трудоустроены или зарегистрированы в качестве ФЛП и работают непрерывно не менее полугода.

Проверка информации производится автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда без необходимости обращаться в учреждения.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной социально незащищенным категориям и трудоустроенным переселенцам. Эксперты советуют контролировать уровень дохода и следить за официальными сообщениями во избежание неожиданного прекращения начислений.

Переселенцам рекомендуют всегда проверять свои данные и своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в доходах или семейном статусе.

Источник: Напенсії.

