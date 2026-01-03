Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через деятельность гуманитарного хаба «Единение», который обеспечивает переселенцев и стариков продуктовыми наборами и базовыми товарами, сообщает Politeka.

По данным Александровской районной администрации центр работает в Александровском районе и стал ключевым местом комплексной поддержки для лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме пищевых продуктов и гигиенических наборов, посетители получают консультации по социальной помощи, интеграции в общество и другие доступные ресурсы.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района, где уровень потребности остается самым высоким. Благодаря работе хаба семьи переселенцев и пенсионеры могут частично возмещать расходы на питание и базовые нужды.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают оформить документы, регистрируют запросы и дают советы по ресурсам в общине.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения: пожилых людей, пациентов с онкологическими заболеваниями и лиц с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение продуктов и свертков производится по графику, опубликованному в официальном Телеграмм-канале хаба «Единение». Там также публикуют новости, объявления о мероприятиях и обновлениях деятельности центра, чтобы получатели могли планировать визиты.

Организаторы призывают жителей своевременно использовать эту возможность, чтобы поддержка была стабильной и эффективной в повседневной жизни.

