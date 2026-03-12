Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове показывает, что в ближайшие дни принесут переменную облачность и осадки в среднем и конце недели.

Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове начнет много солнечных дней, которые сменятся на небольшое похолодание, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове предоставили метеорологи на сайте sinoptik.ua.

13 марта утром и днем ​​небо будет чистым, а температура днем ​​достигнет +14°. Такие условия продлятся и 14 и 15 марта, когда днем ​​столбик термометра поднимется до +15°.

Ночью и утром воздух будет прохладным, около +3–4°, что делает утренники еще свежими для прогулок.

С 16 марта атмосфера на улице несколько изменится. Весь день будет облачным, утренний мелкий снег постепенно перейдет в мелкий дождь, который продлится до позднего вечера.

17 марта ожидается облачность с небольшим дождем во второй половине дня, однако к вечеру осадки закончатся. В этот период температура днем ​​остается около +7°, ночью опускаясь до +3°.

18 марта солнце будет редко показываться из-за облаков, но осадков не предполагается. 19 марта день и вечер порадуют ясным небом после пасмурного утра. Температура днем ​​поднимется до +10°, ночью около +2°.

20 марта утреннее небо будет облачным, но уже днем ​​облака появятся и продержатся до вечера, без осадков. 21 и 22 марта в городе сохранится облачная погода в течение дня, температура днем ​​будет около +11°, а ночью +3°.

Таким образом прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове обещает переменные условия: от ясных дней в конце недели до облачности и небольших осадков с начала следующей недели. Так что местным жителям следует быть готовыми к природным сюрпризам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.