Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове начнет много солнечных дней, которые сменятся на небольшое похолодание, сообщает Politeka.
Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове предоставили метеорологи на сайте sinoptik.ua.
13 марта утром и днем небо будет чистым, а температура днем достигнет +14°. Такие условия продлятся и 14 и 15 марта, когда днем столбик термометра поднимется до +15°.
Ночью и утром воздух будет прохладным, около +3–4°, что делает утренники еще свежими для прогулок.
С 16 марта атмосфера на улице несколько изменится. Весь день будет облачным, утренний мелкий снег постепенно перейдет в мелкий дождь, который продлится до позднего вечера.
17 марта ожидается облачность с небольшим дождем во второй половине дня, однако к вечеру осадки закончатся. В этот период температура днем остается около +7°, ночью опускаясь до +3°.
18 марта солнце будет редко показываться из-за облаков, но осадков не предполагается. 19 марта день и вечер порадуют ясным небом после пасмурного утра. Температура днем поднимется до +10°, ночью около +2°.
20 марта утреннее небо будет облачным, но уже днем облака появятся и продержатся до вечера, без осадков. 21 и 22 марта в городе сохранится облачная погода в течение дня, температура днем будет около +11°, а ночью +3°.
Таким образом прогноз погоды с 13 по 22 марта в Харькове обещает переменные условия: от ясных дней в конце недели до облачности и небольших осадков с начала следующей недели. Так что местным жителям следует быть готовыми к природным сюрпризам.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.