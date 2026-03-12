Графики отключения света в Киевской области на 13 марта будут действовать только в отдельных населённых пунктах, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Київські регіональні електромережі».

Причиной графиков отключения света в Киевской области 13 марта является проведение плановых профилактических работ на электросетях.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Киевские региональные электросети» будут проводить профилактические работы в пределах Великодимерской территориальной громады. В связи с этим с 08:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в следующих населенных пунктах:

с. Гоголив улицы — Гринченка Борыса, Замкова, Носовградська, Русановыча, Франка, Преображенська, Ромашкы Отамана, Ярослава Мудрого, Володымырська, Кыивська, Магдебургська, Мыру, Молодижна, Незалежности, Шафонського Опанаса, Стасюка, Європейська, Сотныцька, пров. Стасюка, пров. Володымырськый, пров. Зоряный, пров. Прыходько Надии, пров. Франка

— Гринченка Борыса, Замкова, Носовградська, Русановыча, Франка, Преображенська, Ромашкы Отамана, Ярослава Мудрого, Володымырська, Кыивська, Магдебургська, Мыру, Молодижна, Незалежности, Шафонського Опанаса, Стасюка, Європейська, Сотныцька, пров. Стасюка, пров. Володымырськый, пров. Зоряный, пров. Прыходько Надии, пров. Франка с. Тарасивка улицы — 9-го Сичня, Чорновола Вячеслава, пров. 9-го Сичня

— 9-го Сичня, Чорновола Вячеслава, пров. 9-го Сичня с . Жердова улицы — Броварська

— Броварська с-ще Велыка Дымерка улицы — Бобрыцька, Броварська, Залиська, Паркова, Польова, Промыслова, Соборна

— Бобрыцька, Броварська, Залиська, Паркова, Польова, Промыслова, Соборна с. Плоске улицы — Жовтнева, Кыивська, Нова.

Также сообщается о дополнительных работах в пределах Калиновской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии 13.03.2026 года с 9:00 до 17:00 в селе Даныливка: ул. Вакуленка, ул. Украинкы Леси, ул. Шляхова.

