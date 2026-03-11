По информации энергетиков, графики отключения света в Сумской области на 12 марта вводятся для обслуживания сетей.

Графики отключения света в Сумской области на 12 марта охватят десятки улиц в части региона из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

О запланированных работах проинформировали в пресс-службе «Сумиобленерго».

По информации энергетиков, временные ограничения вводятся для обслуживания сетей и выполнения необходимых профилактических мероприятий в пределах города. Отключение света будет происходить в установленные часы в соответствии с утвержденным графиком на 12 марта в Сумской области.

В городе Охтырка с 8 до 17 часов вводятся дополнительные ограничения. Графики отключения света охватят десятки адресов, а именно:

Якова Щоголева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15А

Ярослава Мудрого — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 41А, 43, 45

Юности — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Яблуневый — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48

Ярмарковый — 1, 2, 2А, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57

Юрия Самброса — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27

Ювилейна — 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62

гетьмана Сагайдачного — 18

Город Лебедын охватят отключения с 10:25 до 12:25 часов. Ограничения будут действовать на улицах:

Козиивка — 24

Артема Голуба — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Безымивка — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 94, 98, 100, 103, 105, 113

Берегова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Бережкивська — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Березневый — 3, 4, 7, 8, 9, 10

Богуна — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39

Боднивка — 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 62

Борыса Руднева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74.

Дополнительные графики света также будут продолжаться в городе Ромны с 9 до 15 часов. Обесточение произойдет в домах, расположенных на улицах:

Западынская - 30

пров. 1-й 8 Марта - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

пров. 1-й Адмирала Лозовского - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14А, 16, 17, 18, 20

пров. 1-й Аптекарской - 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 7А/4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2 24, 25, 26, 27

пров. 1-й Береговой - 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16Е, 16 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41

пров. 1-й Георгиевская - 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14

пров. 1-й Электриков - 1, 1А, 2, 2А, 5, 5А, 6, 6А, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 19

пров. 1-й Западынской - 2, 6, 7, 8А, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 78, 70

пров. 1-й Леси Украинки - 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

пров. 1-й Николая Макаренко - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

пров. 1-й Павла Ключины - 3А

пров. 1-й Филиппа Орлика - 15

пров. 1-й Пригородской - 3, 4, 5

пров. 1-й Чеговца - 5

пров. 1-й Чехова - 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14А

пров. 2-й Адмирала Лозовского - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19

пров. 2-й Аптекарской — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 3 37, 39, 41

пров. 2-й Береговой - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

пров. 2-й Глинский - 1, 2, 3, 4, 6, 8

пров. 2-й Электриков - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

пров. 2-й Западынской - 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 17А, 19

пров. 2-й Леси Украинки - 9

пров. 2-й Ляшенко — 1Я, 1Я/5, 1Я/7, 8, 10, 12, 15, 15А, 19, 33

пров. 2-й Николая Макаренко - 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

пров. 2-й Покровского спуска — 1, 2, 3, 4, 5, 6.

