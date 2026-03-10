Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году началась в рамках социальной программы поддержки пожилых граждан и семей, оказавшихся в сложных условиях, сообщает Politeka.

Проект реализуют в Харькове и в Изюме. Он направлен на восстановление поврежденных жилищ и обеспечение базовых потребностей пострадавших от обстрелов людей или длительное время находившихся в опасной среде.

В рамках инициативы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен ремонт дверей, окон, кровли, а также восстановление стен и потолков. Перечень работ определяется после технического осмотра каждого помещения специалистами.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривают индивидуально, даже при отсутствии части справок.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и информацию о доходах. Консультанты сопровождают заявителей при оформлении и объясняют процедуру.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких граждан постарше и жителей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту и с организацией повседневных дел.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области внедряется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей. Своевременная подача документов позволяет ускорить рассмотрение заявки и получить необходимую поддержку для безопасной жизни.

