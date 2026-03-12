Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области доступно в частных домовладениях с базовыми удобствами и взаимной бытовой поддержкой.

В сельской местности вблизи Запорожья и в Вольнянском районе открыт доступ к бесплатному жилью для ВПЛ в Запорожской области, сообщает Politeka.

Объявления ориентированы на продолжительное размещение женщин с минимальными бытовыми требованиями. В 30 км от областного центра в направлении Харькова предлагают комнату в доме с печным отоплением. Помещение оборудовано скоростным интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой, микроволновкой, электродуховкой и другой кухонной техникой. Владелец самостоятельно заготавливает дрова и может помочь в оформлении справки о проживании и регистрации. От жительницы ожидают участия в уборке, приготовлении пищи и повседневных делах.

Еще один вариант расположен в Вольнокурьяновском Вольнянского района. Там предоставляют отдельную комнату для женщины 27-45 лет, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. В здании три помещения, печное отопление, баллонный газ, скоростной вайфай и бытовая техника. Туалет расположен на улице. Локация тихо расположена рядом с рекой, в город курсируют маршрутки, а также доступный подъезд на автомобиле.

В обоих случаях проживание бесплатно, однако жительницы просят поддерживать порядок и соблюдать договоренности.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области доступно в частных домовладениях с базовыми удобствами и взаимной бытовой поддержкой.

Также стоит заметить, что потенциальным жителям советуют заранее уточнять все нюансы быта, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Последние новости Украины: