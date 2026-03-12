Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает бесперебойную работу водопроводов.

С начала 2026 г. в Полтавской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Новые расценки включают в себя централизованное водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов во всех общинах региона.

Местные жители уже получили обновленные платежки. Для многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн. и теперь составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домовладения будут платить 37 грн вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн, другие категории - на 2,94 грн.

В Заводской общине объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом затрат на обслуживание оборудования, закупкой материалов и поддержкой систем в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли негативно влиять на качество услуг.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут подавать предложения или замечания по электронным сервисам или непосредственно к предприятию.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает бесперебойную работу водопроводов, своевременный водоотвод и вывоз мусора. Изменения способствуют плановым ремонтам, модернизации оборудования и поддержке персонала.

Жителям советуют заранее планировать бюджет, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета в срок. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной помощью для уменьшения финансовой нагрузки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области означает, что контроль потребления ресурсов и своевременная оплата счетов становятся ключевыми для стабильного функционирования водоснабжения и содержания жилищного фонда.

