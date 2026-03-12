Прогноз погоды с 13 по 22 марта в Запорожье начнется с преимущественно солнечных дней. Об этом свидетельствуют данные с сайта sinoptik.ua.

13 марта утренние часы будут прохладными около +5°, а днем ​​температура поднимется до +15°, при этом ветер будет оставаться слабым, до 3,4 м/с. Жители города могут насладиться ясной атмосферой без осадков.

14 марта в городе также ожидается солнечное небо с умеренным ветром, дневная температура будет колебаться в пределах +11°, утром колонки термометров покажут +4°.

15 марта похоже на предыдущие дни, ясное небо сохранится в течение всего дня, температура воздуха днем ​​поднимется до +11°, что создает благоприятные условия для пребывания на улице.

16 марта в городе небо будет покрыто облаками с раннего утра, синоптики прогнозируют дождь. Влажность воздуха увеличится, а температура днем ​​не превысит +8°.

17 марта пасмурное небо сохранится до вечера, дневная температура будет колебаться около +9°. Лишь вечером небо прояснится, что позволит наблюдать кратковременное солнце на закате.

18 марта будет облачно, с мелким дождем днем, который ближе к вечеру должен утихнуть. Температура днем ​​поднимется до +10°, а ночью столбики термометров покажут около +4°.

19 марта ясное утро сменится появлением облаков в течение дня, однако к вечеру ожидается прояснение, дневная температура останется на уровне +11.

20 марта ясное утро уступит облачное небо, которое продержится до вечера. Дневная температура будет колебаться от +12 ° до +10 °, а ночью термометры покажут +5 °.

21 и 22 марта будет держаться сплошная облачность. Осадков не предполагается, дневная температура будет достигать +12°, а ночи останутся относительно теплыми, около +6°.

В целом прогноз погоды с 13 по 22 марта в Запорожье свидетельствует о конце этой недели с ясными и теплыми днями.

