Дефицит продуктов во Львовской области обостряет ситуацию на молочном направлении и усиливает давление на фермеров, сообщает Politeka.

Закупочная цена сырья упала до 14 гривен за килограмм. Аналитики допускают дальнейшее снижение до 10-12 гривен в ближайшее время.

Уровень оплаты приблизился к пределу рентабельности. Небольшие хозяйства работают практически без денежного запаса.

Владельцы сокращают стадо, уменьшают площади под силосом, часть скота сдают на мясокомбинаты. Временная пауза в производственном цикле часто завершается полной ликвидацией бизнеса.

Гендиректор компании "Альфа Фуд Импекс" Максим Зализняк отмечает, что фермы на 100-200 коров едва перекрывают расходы. Большие комплексы с тысячами голов содержатся благодаря масштабу и оптимизации процессов.

Владелец семейного хозяйства Екатерина Скрильник говорит, что даже производство крафтового сыра и продажа бычков не гарантируют стабильный доход. Дополнительное давление создают новые требования к содержанию животных, удорожанию энергии и сложному доступу к кредитам. В ее населенном пункте количество дойных коров за несколько лет сократилось с пяти сотен до ста.

Руководитель фермы "Победа" Дмитрий Соломаха предупреждает: падение до 10-11 гривен заставит сократить треть или даже половину поголовья. Среди причин – перепроизводство и глобальные колебания стоимости масла, сухого молока, сыров.

Исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур считает, что конкурентную позицию сохранят комбинированные операторы, объединяющие выращивание и переработку и работающие с внешними рынками. Небольшие объединения остаются финансово уязвимыми.

Специалисты советуют мелким производителям переходить в нишевые направления, развивать свою переработку или делать ставку на органический сегмент. В ближайшие месяцы отрасль может потерять часть малых участников, а цены будут оставаться низкими.

Эксперты прогнозируют постепенное возобновление после третьего квартала 2026 года. Спрос может быть поддержан странами Азии и Африки. В то же время, результат будет зависеть от способности аграриев сократить расходы и удержать стадо.

Таким образом, дефицит продуктов во Львовской области заставляет предпринимателей пересматривать стратегии, искать новые каналы сбыта и адаптироваться к сложным экономическим условиям.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.