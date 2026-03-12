В Ровенской области 13 марта запланированы временные отключения света из-за проведения профилактических и технических работ на сетях, сообщает Politeka.net.
Как отмечают в пресс-службе «Ровнооблэнерго», обнародован детальный перечень адресов, где в этот день электроснабжение будет временно прекращено.
Графики отключения света в Ровенской области на 13 марта связаны с обслуживанием и модернизацией электросетей, а также другими профилактическими мерами по повышению надежности и стабильности энергоснабжения в регионе. Это позволяет жителям заранее учесть возможные перебои и спланировать ежедневные дела без лишних неудобств.
С 9 до 17 часов электричество будут выключать в Зарицьк, однако ограничения будут продолжаться только на таких улицах:
- Вышнева — 2, 4, 6, 7, 10, 12
- Лисова — 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17, 34, 95, 102, 103
- Молодижна — 8, 20А, 21, 27, 74, 78, 80, 82, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 111, 111A, 113, 115, 135
С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Бронныкы. Они охватят следующие адреса:
- Б.Хмельныцького — 7, 9, 9А, 11, 13, 15
- Тыха — 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
- Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39
С 9 до 17 часов будут выключать свет в селе Била Крыныця. Обестоки будут продолжаться в домах, находящихся на улицах:
- Калынова — 1, 3, 5, 9
- Квитнева — 20, 22, 26, 28, 29, 29 б, 29А, 36
- Лугова-1 — 1, 7
- Полиська — 1, 1А
- Садова — 7, 39
- Свободы — 32
Село Стебливка также ждут длительные отключения. С 9 до 17 часов электричества не будет в домах, находящихся на улицах:
- Затышна — 2, 5, 9, 12, 14
- Корчункы — 1, 3, 5, 11, 13
- Мыру — 2, 8, 10, 14
