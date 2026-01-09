Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает безопасные условия проживания и социальную поддержку для людей, потерявших дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальные фонды, созданные местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Программа предусматривает временное проживание переселенцев, обычно сроком до одного года, с возможностью продления по необходимости.

Минимальная площадь определена законодательно – не менее шести квадратных метров на человека. Первоочередное право на получение имеют многодетные семьи, беременные, люди с инвалидностью, пенсионеры и те, чьи дома были разрушены или непригодны после боевых действий.

Решения принимаются на основе балльной системы оценки потребностей, что позволяет определить приоритетность кандидатов и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Чтобы стать на учет, переселенцы должны обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского или сельского совета или районной администрации.

Для каждого человека или семьи создают учетное дело и присваивают индивидуальный номер. Он используется для дальнейшей идентификации и распределения жилья.

После внесения реестра граждане могут оформить документы и подписать соглашение о временном проживании. Процедура включает в себя проверку документов, подтверждение статуса переселенца и оценку потребности.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь.

Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.

