Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в пределах Харьковской области на пятницу, 27 февраля 2026 года.

В связи с работами в электросетях в Харьковской области для некоторых населенных пунктов 27 февраля 2026 будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным облэнерго, дополнительные графики отключения света, связанные с проведением срочных ремонтных работ в электросетях, 27 февраля будут применяться в пределах Мерефьянского городского территориального общества. С 9:00 до 17:00 без электроэнергии там останутся жители трех населенных пунктов: поселка Утковка, а также сел Верхняя Озеряна и Нижняя Озеряна.

Также энергетики предупреждают о специальных графиках отключения света на 27 февраля на территории Люботинского городского общества в Харьковской области, сообщает Politeka.

В Люботинской общине плановые обесточения в пятницу будут проходить примерно с 9 до 16 часов в поселке Манченко по адресу ул. Мерчанская, 18, а также в селе Санжары для таких домов:

ул. Спортивная, 4, 6, 16, 16А, 22, 24, 26, 26А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 6 72, 74, 76;

Зерновая, 1В, 3 12, 13, 15, 18;

Кольцевая, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-6, 8-14, 15А, 16-18, 18/20, 19, 21, 22, 24-28, 30, 32-37, 43, 44Б, 45, 5 59, 61;

Нижняя, 7;

пер. Пшеничный, 1А;

Спортивный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21.

