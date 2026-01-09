Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечні умови проживання та соціальну підтримку для людей, які втратили домівку через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Програма передбачає тимчасове проживання переселенців, зазвичай строком до одного року, із можливістю продовження у разі потреби.

Мінімальна площа визначена законодавчо – не менше шести квадратних метрів на людину. Першочергове право на отримання мають багатодітні родини, вагітні, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї оселі були зруйновані або непридатні після бойових дій.

Рішення ухвалюють на основі бальної системи оцінки потреб, що дозволяє визначити пріоритетність кандидатів та забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Щоб стати на облік, переселенці повинні звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу міської або сільської ради чи районної адміністрації.

Для кожної особи чи сім’ї створюють облікову справу та присвоюють індивідуальний номер. Він використовується для подальшої ідентифікації та розподілу помешкань.

Після внесення до реєстру громадяни можуть оформити документи та підписати угоду про тимчасове проживання. Процедура включає перевірку документів, підтвердження статусу переселенця та оцінку потреби.

Крім того, в Харківській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

Проєкт «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026» спрямований на підтримку вразливих домогосподарств, щоб допомогти їм впоратися з витратами на опалення та легше пережити холодний сезон.

