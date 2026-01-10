Получился серьезный дефицит продуктов в Одесской области и на рынке других регионов по ряду причин.

Дефицит продуктов в Одесской области и других регионах будет наблюдаться на несколько пользующихся спросом товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в мире наблюдается сокращение объемов производства говядины, что автоматически приводит к росту цен. Украина также нарастила экспорт этого вида мяса, получив хорошую прибыль.

В то же время эксперт отметил, что цены на говядину в Украине уже достаточно высоки и дальнейшее подорожание может привести к падению спроса.

"Уже сейчас цены на говядину в Украине высоки. Если их еще поднять, то это мясо просто никто не будет покупать. Поэтому здесь следует исходить из платежеспособности украинцев и возможности реализации продукции. Если какая-то категория товаров очень дорогая, но их все равно покупают, конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы и дальше повышать цены. Если же продукция не реализуется, как бы ни хотелось, но цену на нее невозможно будет повысить", - подчеркнул он.

Между тем, аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Максим Гопка прогнозирует, что в январе 2026 года в Украине ожидается повышение цен на мясо и мясопродукты в пределах 5–7%. Основной причиной такого роста называют традиционно высокий спрос после завершения новогодних праздников.

По оценкам эксперта, рынок свинины будет оставаться относительно стабильным благодаря импортным поставкам, частично компенсирующим внутренний спрос. В то же время ситуация с говядиной может быть более сложной, поскольку дефицит поголовья в Одесской области продолжает давить на цены, способствуя их дальнейшему росту и нехватке продуктов на рынке.

Источник: Главред.

