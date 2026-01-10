Вийшов серйозний дефіцит продуктів у Одеській області та на ринку інших регіонів через низку причин.

Дефіцит продуктів у Одеській області та інших регіонах спостерігатиметься на кілька товарів, що користуються попитом, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін. Україна також наростила експорт цього виду м’яса, отримавши хороші прибутки.

Водночас експерт зазначив, що ціни на яловичину в Україні вже є доволі високими і подальше подорожчання може призвести до падіння попиту.

"Вже зараз ціни на яловичину в Україні високі. Якщо їх ще підвищити, то це м’ясо просто ніхто не буде купувати. Тому тут потрібно виходити з платоспроможності українців і можливості реалізації продукції. Якщо якась категорія товарів є дуже дорогою, але їх все одно купують, звісно, бізнес зацікавлений у тому, щоб і надалі підвищувати ціни. Якщо ж продукція не реалізовується, як би не хотілося, але ціну на неї неможливо буде підвищити", - наголосив він.

Тим часом аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка прогнозує, що у січні 2026 року в Україні очікується підвищення цін на м’ясо та м’ясопродукти в межах 5–7%. Основною причиною такого зростання називають традиційно високий попит після завершення новорічно-різдвяних свят.

За оцінками експерта, ринок свинини залишатиметься відносно стабільним завдяки імпортним поставкам, які частково компенсують внутрішній попит. Водночас ситуація з яловичиною може бути складнішою, оскільки дефіцит поголів’я у Одеській області продовжує тиснути на ціни, сприяючи їх подальшому зростанню та нестачі продуктів на ринку.

Джерело: Главред.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.