Эксперты предупреждают, что без этого дефицит продуктов в Кировоградской области может ощутимым.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за нехватки сезонных рабочих на сельскохозяйственных предприятиях, сообщает Politeka.

Фермеры региона сталкиваются с нехваткой работников для сбора урожая ягод и фруктов, что чревато уменьшением объемов продукции.

Украинские садовые, тепличные и плодово-овощные хозяйства нуждаются в сотнях тысяч сезонных работников. Из-за низких зарплат и лучших условий в Европе местные сборщики предпочитают Польшу, Италию и Испанию. Без привлечения иностранных рабочих или существенного повышения оплаты фермеры не смогут вовремя собрать урожай.

В частности, для малинников площадью 5000 гектаров необходимо более 70 тысяч рабочих в сезон. Десятки тысяч сезонных работников ежегодно нуждаются в плантации голубики и клубники, а яблоневые хозяйства - более 100 тысяч. Часть рабочих планируют привлекать из Бангладеш, Непала и Индии.

Также следует отметить, что для того, чтобы компенсировать недостаток, фермеры применяют механизацию сбора, самосбор ягоды для покупателей и повышают зарплату до уровня европейских стандартов. Неквалифицированным иностранцам предлагают $500, а водителям и операторам техники – до $800.

Эксперты предупреждают, что без этого дефицит продуктов в Кировоградской области может стать ощутимым для потребителей, особенно в сегменте ягод и фруктов, традиционно поставляемых на внутренний рынок и экспорт.

Местные эксперты советуют фермерам заранее планировать подбор персонала и искать альтернативные источники рабочих во избежание перебоев в поставке продукции.

