Подорожание продуктов в Харьковской области особенно ощутимо на бакалеи, молочных изделиях и фруктах, сообщает Politeka.

Средняя цена гречихи составляет 50,82 грн за килограмм. В супермаркетах стоимость отличается: Auchan предлагает 42,90 грн, Metro – 47,90 грн, Novus – 47,89 грн, Megamarket – 64,60 грн. В январе средняя цена составляла 47,48 грн, что означает рост на 1,34 грн. Постепенное повышение стоимости зафиксировано в течение всего месяца – от 48,37 грн. в начале февраля до 50,82 грн.

Сыр весом 300 грамм сейчас продают по средней цене 99,80 грн. У Megamarket он стоит 105,40 грн, у Novus – 98,99 грн, а у Metro – 95,00 грн. Для сравнения, в январе средняя цена составила 97,53 грн, так что подорожание за месяц составило 8,27 грн. Ежедневные наблюдения показывают стабильное увеличение стоимости после начала февраля.

Средняя цена за килограмм мандаринов достигла 80,70 грн. В сетях она варьируется от 64,00 грн у Metro и 64,70 грн у Auchan до 113,40 грн у Megamarket . По сравнению со средним значением в январе (70,83 грн) повышение составляет более 8 грн. Колебания связаны с сезонностью и разницей поставщиков в регионе.

В целом, подорожание продуктов в Харьковской области происходит постепенно, однако стабильно. Также следует отметить, что наибольший рост зафиксирован среди овощей и фруктов, в то время как бакалея и молочные изделия умеренно подорожали. Эксперты советуют потребителям отслеживать акции и цены в разных сетях, чтобы минимизировать влияние повышения семейного бюджета.

