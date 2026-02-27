Важно, что новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет постепенно расширяться.

С января в Чорткове стартовала новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, сообщает Politeka.

Ее внедрило ООО «Easy Soft» из Киева вместе с местными властями.

Как отмечают на официальном сайте Чортковского городского совета, система автоматизирована и позволяет пассажирам производить оплату поездок безналично. В то же время, она позволяет контролировать пассажиропоток более прозрачно и точно.

Теперь все жители и гости Чорткова могут рассчитываться банковскими картами с поддержкой бесконтактного платежа или воспользоваться льготной «Картой чортковянина». Для оплаты достаточно приложить карту к валидатору на несколько секунд.

Все городские автобусы уже оборудованы валидаторами нового образца. В некоторых транспортных средствах установлено по два устройства – спереди и сзади салона, чтобы удобнее оплачивать проезд пассажирам.

В дальнейшем предусмотрен запуск электронного билета, который можно будет восполнять через терминалы EasyPay. Старая «Карточка чортковянина» останется действующей и совместимой с новыми валидаторами, а новые карты будут получать только при первоначальном оформлении или в случае потери или повреждения.

Важно, что новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет постепенно расширяться на маршруты в сел Чортковской общины. Пока на этих рейсах можно оплачивать поездки наличными, но после установки валидаторов расчет будет осуществляться только картами.

Такой подход позволит стандартизировать оплату по всем линиям и обеспечить точный учет пассажиров. Кондукторы остаются на маршрутах и ​​имеют право проверять оплату проезда.

