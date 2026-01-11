В 2026 году изменится размер прожиточного минимума, к которому привязаны некоторые доплаты пенсионерам в Киевской области.

В 2026 году продолжат выплачивать доплаты пенсионерам в Киевской области, часть этих надбавок вырастет в размере, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионерам, имеющим сверхурочный страховой стаж, предусмотрены доплаты для пенсионеров в Киевской области. В то же время размер такой надбавки остается незначительным.

За каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии 10 дополнительных лет страхового стажа сумма повышения составит примерно 260 гривен, что существенно не влияет на общий уровень пенсионного обеспечения.

Отдельные социальные гарантии сохраняются для украинцев, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной надбавки возрастет до 2595 гривен. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

Право на получение соответствующей доплаты имеют неработающие пенсионеры, которые в аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году или до 1 января 1993 года проживали или работали на территориях радиоактивного загрязнения и имеют официально подтвержденный статус пострадавшего. Выплата этой надбавки производится при соблюдении установленных критериев и прекращается в случае трудоустройства пенсионера или его переезда за пределы соответствующей зоны.

При этом в 2026 году в Украине продолжает действовать система возрастных доплат к пенсиям. Дополнительные начисления предусмотрены для граждан пенсионного возраста после достижения 75, 80 и 85 лет, что является элементом государственной поддержки пожилых людей.

Отдельную социальную помощь могут получать одинокие украинцы преклонного возраста. Лица, которым исполнилось 80 лет, не работающие и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную доплату в размере 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2026 размер такой выплаты составляет 1038 гривен и она начисляется дополнительно к основной пенсии.

