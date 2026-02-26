Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать должность с приемлемым уровнем ответственности, совмещать занятость с личными делами и оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров в Запорожье остается востребованной, потому что город предлагает стабильные вакансии с официальным трудоустройством и гибкими условиями, сообщает Politeka.

Количество предложений с разными графиками и умеренной нагрузкой растет. Люди постарше могут выбрать формат занятости в соответствии с собственным самочувствием и опытом. Объявления регулярно появляются на платформе work.ua.

Сеть автозаправочных комплексов OKKO открыла набор продавцов-кассиров с доходом около 22 тысяч гривен в месяц. Работникам гарантируют официальный контракт, оплачиваемые больничные, 24 календарных дня отпуска и своевременные выплаты. Дополнительно предусмотрено медицинское страхование с возможностью обследований и амбулаторного лечения.

Сервисный центр бытовой техники «Молько» предлагает позицию менеджера по оплате 20–26 тысяч гривен. Обязанности включают приём и выдачу оборудования, организацию доставки и работу в системе 1С. График – пятидневный с дежурством в субботу до 15:00. Новичков учат непосредственно на месте.

В производственном секторе ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех. Заработок составляет 35-40 тысяч гривен. Специалисты работают с готовыми лекалами, производят спецодежду и текстильную продукцию. От кандидатов ждут внимательности и практических навыков.

В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать должность с приемлемым уровнем ответственности, совмещать занятость с личными делами и оставаться социально активными. Новые варианты появляются регулярно, что расширяет выбор для людей преклонных лет.

