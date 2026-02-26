В общем, работа для пенсионеров в Одессе позволяет выбирать между логистическим и торговым направлениями.

Работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные направления занятости и позволяет выбрать формат с удобным графиком, сообщает Politeka.

В городе появляются новые предложения для людей постарше, стремящихся к стабильному доходу. Платформа work.ua публикует объявления с разной нагрузкой и требованиями, что позволяет быстро найти подходящий вариант.

ООО Леко-Лайн Групп ищет водителя-экспедитора с заработком 30 000 гривен. Обязанности включают доставку молочной и колбасной продукции, выгрузку авто, подготовку отчетности и выполнение поручений руководства. Компания предоставляет Mercedes Sprinter 313 и 513, обеспечивает подвоз к месту старта маршрута и предлагает скидки на свой ассортимент. График – шесть дней в неделю, воскресенье выходное.

Еще одна возможность – кассир в сети «Сільпо» на Лиманке, Архитекторская. Работники обслуживают покупателей, контролируют маркировку, осуществляют взвешивание и участвуют в выкладке продукции. Оплата составляет 24300-25400 гривен. Предусмотрено официальное оформление, адаптация и поддержка коллектива.

В Пересыпском районе доступна позиция продавца за витрину в Сильпо. К обязанностям относятся приготовление напитков, консультации посетителей и поддержание порядка. Заработок – 24 400–25 500 гривен. Работникам предлагают социальные гарантии, обучающие программы и бонусы на спорт и языковые курсы.

В целом, работа для пенсионеров в Одессе позволяет выбирать между логистическим и торговым направлениями, сочетать занятость с повседневными делами и оставаться активными в профессиональной среде.

