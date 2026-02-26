Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Инициативу организовало волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни».

Каждый день готовят горячие обеды и напитки. Выдача начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Поддержку могут получить люди преклонных лет и внутренне перемещенные граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Команда просит жителей сообщать о тех, кто нуждается в помощи больше всего. Такой подход позволяет направлять ресурсы адресно и оперативно реагировать на обращение.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. В пространстве предоставляют консультации по социальным вопросам, помогают сориентироваться среди доступных сервисов и создают условия для общения, что поддерживает активность и самочувствие пожилых людей.

Дополнительно предусмотрена адресная поддержка для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение.

С момента возобновления работы совершено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, включая одиноких жителей и семей с детьми, что позволяет уменьшить нагрузку на пункт выдачи.

В центре отмечают необходимость заранее уточнять график работы и следить за официальными сообщениями. Это помогает волонтерам планировать объем приготовления и гарантировать стабильную выдачу блюд.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе обеспечивает регулярную поддержку питанием и социальными сервисами для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.