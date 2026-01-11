У 2026 році зміниться розмір прожиткового мінімуму, до якого прив'язані деякі доплати для пенсіонерів в Київській області.

В 2026 році продовжать виплачувати доплати для пенсіонерів в Київській області, частина цих надбавок зросте у розмірі, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонерам, які мають понаднормовий страховий стаж, передбачено доплати для пенсіонерів в Київській області. Водночас розмір такої доплати залишається незначним.

За кожен повний рік стажу понад установлену норму пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі наявності 10 додаткових років страхового стажу сума підвищення становитиме приблизно 260 гривень, що істотно не впливає на загальний рівень пенсійного забезпечення.

Окремі соціальні гарантії зберігаються для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та постійно проживають у зонах радіоактивного забруднення.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зросте до 2 595 гривень. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

Право на отримання відповідної доплати мають непрацюючі пенсіонери, які під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році або до 1 січня 1993 року проживали чи працювали на територіях радіоактивного забруднення та мають офіційно підтверджений статус постраждалої особи. Виплата цієї надбавки здійснюється за умови дотримання встановлених критеріїв і припиняється у випадку працевлаштування пенсіонера або його переїзду за межі відповідної зони.

Разом із цим у 2026 році в Україні продовжує діяти система вікових доплат до пенсій. Додаткові нарахування передбачені для громадян пенсійного віку після досягнення 75, 80 та 85 років, що є елементом державної підтримки людей похилого віку.

Окрему соціальну допомогу можуть отримувати самотні пенсіонери. Особи, яким виповнилося 80 років, які не працюють і потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну доплату у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 1 січня 2026 року розмір такої виплати становить 1038 гривень і вона нараховується додатково до основної пенсії.

