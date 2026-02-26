Прогноз погоды в Запорожье на март свидетельствует о постепенном уходе зимних холодов, передает Politeka.

Первые весенние дни будут переменчивыми, с перепадами температур и непродолжительными осадками.

Первая декада (01-10 марта)

Начало месяца порадует дневными температурами от 8 до 12°, но ближе к 9–10 числам воздух охладится до 2–5° днем. Ночи остаются холодными, от небольших плюсов до -4° в самые холодные ночи. Осадки ожидаются 4, 5 и 8 марта преимущественно в виде коротких дождей. Большинство дней будет с прояснениями, солнце время от времени будет выглядывать из-за облаков.

Вторая декада (11–20 марта)

Середина луны принесет стабильное потепление. Дневная температура будет держаться в пределах 6–10°, а ближе к 20 числа воздух прогреется до 13°. Ночи еще холодные, иногда -2°, но холод отступает. Дождливые дни предполагаются 15-16 и 18-19 числа, однако они будут непродолжительными. Солнечных дней примерно вдвое больше, чем пасмурных.

Третья декада (21-31 марта)

Последние дни месяца принесут почти апрельскую погоду. Дневная температура стабильно удерживается в пределах 13–18°, иногда до 18°. Ночные значения увеличиваются до 10–11°. Осадков не предполагается, небо в основном ясное или с легкими облаками. В эти дни будет сухо и удобно для прогулок.

В целом прогноз погоды в Запорожье на март показывает постепенное восстановление тепла и увеличение солнечных дней, что позволяет ожидать первых весенних признаков и благоприятных условий для активного отдыха на открытом воздухе.

Местные синоптики советуют планировать прогулки и выезды на природу во второй половине месяца, когда погода будет наиболее стабильной и теплой.

