В связи с понижением пассажиропотока внедряется новый график движения поездов в Одесской области.

Новый график движения поездов в Одесской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", изменения продлятся с марта, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Фейсбуке .

В связи с понижением пассажиропотока и с целью оптимизации эксплуатационных расходов в марте-апреле 2026 года вводится новый график движения отдельных пригородных поездов в Одесской области. Часть рейсов в указанные даты не будет осуществлять перевозку пассажиров.

В такие дни марта 2026 года – 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 марта не будут курсировать поезда:

№ 6254 Одесса-Главная (10:50) – в Подильську (14:42)

№ 6274 из Подильска (14:44) – Помична (19:30)

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта и 1 апреля 2026 года будут отменены рейсы:

№ 6273 Помошная (06:20) – в Подольск (11:27)

№ 6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24)

№ 7710 Одесса-Главная – Одесса-Застава I

Обращаем внимание пассажиров, что изменения носят временный характер и связаны с необходимостью рационального использования подвижного состава и ресурсов железной дороги.

Альтернативные рейсы, которыми можно воспользоваться:

№ 6270 Одесса-Застава I (03:45) – Подильск (06:56)

№ 6272 Подильск (06:58) – Помична (11:37)

№ 6275 Помошная (13:20) – Подильск (18:11)

№ 6277 Подильск (18:13) – Одесса-Главная (21:59)

Эти поезда продолжат курсировать в соответствии с действующим расписанием и могут стать удобной альтернативой планированию поездок в указанные дни.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием движения и учитывать временные изменения при организации путешествий. Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить в справочных службах железнодорожных вокзалов или на официальных информационных ресурсах железной дороги.

