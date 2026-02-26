Объявлена регистрация на новую денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области, однако важно знать все условия и критерии отбора, пишет Politeka.net.
Международная гуманитарная организация NRC сосредотачивается на поддержке украинцев, наиболее пострадавших от войны и не имеющих достаточных ресурсов для самостоятельного обеспечения базовых потребностей.
К категориям получателей относятся:
- жители территорий, где продолжаются или недавно происходили активные боевые действия;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, вернувшиеся в деоккупированные населенные пункты.
При рассмотрении заявок специалисты NRC оценивают уровень уязвимости семьи. Высшие шансы на получение финансовой помощи имеют семьи, в составе которых:
- люди с инвалидностью;
- лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;
- многодетные семьи;
- одинокие матери или родители;
- пожилые люди (пенсионеры) без поддержки.
Важно: даже если вы уже получали денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области от NRC раньше, подать заявку можно повторно. Однако предпочтение может отдаваться тем, кто не получал выплаты от международных организаций в течение последних шести месяцев.
Онлайн-регистрация на получение денежной помощи продлится до 12:00 25 февраля. Подать заявку можно только через официальный портал по ссылке.
Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно:
- Перейти по официальной ссылке и открыть сайт в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Использование встроенных браузеров в мессенджерах не рекомендуется.
- Предоставить доступ к геолокации система должна подтвердить, что вы находитесь на территории Украины.
- Заполнить анкету, указав данные о членах домохозяйства (до 5 человек).
- Загрузить качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате.
При заполнении формы необходимо указать:
- фамилия, имя и отчество в соответствии с паспортом;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;
- актуальный номер телефона и адрес электронной почты;
- банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).
NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты, поэтому не передавайте конфиденциальную информацию посторонним лицам.
