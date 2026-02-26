При рассмотрении заявок на денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области специалисты оценивают уровень уязвимости семьи.

Объявлена ​​регистрация на новую денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области, однако важно знать все условия и критерии отбора, пишет Politeka.net.

Международная гуманитарная организация NRC сосредотачивается на поддержке украинцев, наиболее пострадавших от войны и не имеющих достаточных ресурсов для самостоятельного обеспечения базовых потребностей.

К категориям получателей относятся:

жители территорий, где продолжаются или недавно происходили активные боевые действия;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, вернувшиеся в деоккупированные населенные пункты.

При рассмотрении заявок специалисты NRC оценивают уровень уязвимости семьи. Высшие шансы на получение финансовой помощи имеют семьи, в составе которых:

люди с инвалидностью;

лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

многодетные семьи;

одинокие матери или родители;

пожилые люди (пенсионеры) без поддержки.

Важно: даже если вы уже получали денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области от NRC раньше, подать заявку можно повторно. Однако предпочтение может отдаваться тем, кто не получал выплаты от международных организаций в течение последних шести месяцев.

Онлайн-регистрация на получение денежной помощи продлится до 12:00 25 февраля. Подать заявку можно только через официальный портал по ссылке.

Чтобы успешно зарегистрироваться, нужно:

Перейти по официальной ссылке и открыть сайт в браузере (Google Chrome, Safari и т.д.). Использование встроенных браузеров в мессенджерах не рекомендуется.

Предоставить доступ к геолокации система должна подтвердить, что вы находитесь на территории Украины.

Заполнить анкету, указав данные о членах домохозяйства (до 5 человек).

Загрузить качественные цветные фотографии документов в горизонтальном формате.

При заполнении формы необходимо указать:

фамилия, имя и отчество в соответствии с паспортом;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;

актуальный номер телефона и адрес электронной почты;

банковский счет в формате IBAN (UA+27 символов).

NRC никогда не запрашивает PIN-код или CVV банковской карты, поэтому не передавайте конфиденциальную информацию посторонним лицам.

