Во Львове объявили о запуске двух новых маршрутов, отражающих новый график движения транспорта и соединяющий город с населенными пунктами общины, сообщает Politeka.

Маршрут №80 будет курсировать из Львова в Дубляне, а №90 соединит Рясное-1 с селами Рясное-Русское, Подрясное и микрорайоном Левандовка. Решение было принято 26 февраля на заседании исполнительного комитета городского совета.

Когда маршруты начнут работать

Автобусы выйдут на линии после согласования паспортов объектов полицией и завершения конкурса по определению перевозчика. Планируется, что конкурс объявят уже в марте.

«Мы продолжаем интегрировать общества в единую транспортную сеть. Это позволит жителям пользоваться безналичной оплатой через систему ЛеоКарт, льготными поездками и качественным сервисом», - сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Особенности маршрутов

Маршрут №80 заменит пригородный автобус №180а, который прекращает работу с марта из-за расторжения договора ЛОВА с перевозчиком. Главное изменение - конечная остановка во Львове: автобусы будут останавливаться на площади Разные вместо ул. Зерновой.

Маршрут №90 уже был внесен в сеть, но до сих пор не функционировал. Теперь он будет обходить проблемный левый поворот на перекрестке улиц Сяйво и Рудненской, двигаясь через улицы Широкую и Суботовскую. Автобусы будут большого класса, что повышает комфорт пассажиров.

Дальнейшие планы

Кроме того, во Львовской общине готовятся к запуску маршрутов №64 (Рясное-Русское — Брюховичи), №65 (ул. Под Голоском — Винники) и №67 (ул. Шпитальная — Брюховичи). Конкурсы на маршруты №64 и №65 уже проводились, но перевозчики тогда не согласились.

Благодаря новому графику движения транспорта во Львове жители получат более быстрый и удобный доступ к городским и пригородным маршрутам, что облегчит передвижение и сократит время в пути.

