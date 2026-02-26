График отключения газа на 27 февраля в Черкасской области заставил местных жителей испытывать временные бытовые неудобства.

График отключения газа на 27 февраля в Черкасской области был введен из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газзорозмодильні мережі України".

График отключения газа на 27 февраля в Черкасской области предусматривает прекращение поставок голубого топлива с 8 часов. 00 мин. 26.02.2026 по 16 час. 00 мин. 27.02.2026 года в Черкасском районе, селе Яснозорье.

В частности, без голубого топлива остаются улицы Заозерянская, Старобирская, Зеленая, Яблоневая (Мичурина), Майская, Сосновая, Леси Украинки, Василия Симоненко и переулок Василия Симоненко.

Работы производятся с целью обслуживания и безопасного функционирования газораспределительной системы. Важно учитывать, что возобновление подачи природного топлива потребителям будет производиться по мере завершения запланированных работ.

Для жителей это означает необходимость заранее планировать использование газовых приборов и учитывать временные неудобства.

Кроме того, специалисты советуют проверять состояние газовых устройств после возобновления подачи и соблюдать правила безопасности.

Потребители могут получить дополнительную информацию о ходе работ, сконтактировавшись с местной газовой службой. Это позволит избежать недоразумений и обеспечит своевременное реагирование в случае необходимости в помощи или консультации.

Так что местным советуют учитывать обнародованный график отключения газа на 27 февраля в Черкасской области при планировании своего быта. Это поможет минимизировать неудобства.

